Il «déclare» 117 kg de cannabis à la douane germano-suisse

Keystone-SDA

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Le chauffeur d'une fourgonnette a surpris les douaniers allemands au passage de frontière de Thayngen (SH) / Bietlingen (D). Il a déclaré 117 kg de marijuana destinés à une livraison en Tchéquie. Son honnêteté ne le lui pas évité une interpellation par la police.

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(Keystone-ATS) Dans les documents présentés par le conducteur, la livraison de «Dried Hemp Flowers» était clairement mentionnée, indique vendredi les autorités douanières allemandes. À la place de cacher cette marchandise, le principal intéressé a joué la carte de la franchise.

Les douaniers ont saisi, toutefois, la livraison et une procédure pénale a été ouverte par les autorités allemandes contre le chauffeur pour violation de la loi sur les stupéfiants. La drogue provenait des Etats-Unis. Elle était arrivée en Suisse à l’aéroport de Zurich.