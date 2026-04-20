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Il perd la maîtrise de son véhicule et décède à Oron-la-Ville (VD)

Keystone-SDA

Un Suisse de 74 ans a perdu la vie dimanche après avoir perdu la maîtrise de son véhicule à Oron-la-Ville (VD). Pour une raison encore inconnue, sa voiture a percuté les barrières du pont enjambant le ruisseau de la Longive, puis dévalé le talus avant de s'immobiliser sur le toit dans le cours d'eau.

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(Keystone-ATS) Les faits se sont déroulés vers 15h50. «Le conducteur est resté incarcéré dans son véhicule», a indiqué la Police cantonale vaudoise lundi dans un communiqué. Malgré les premiers secours prodigués par les témoins puis par les sauveteurs, le malheureux, seul à bord, est décédé sur place. Une enquête a été ouverte.

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