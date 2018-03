Il y a 100 ans mourrait la maman de Heidi

Ce contenu a été publié le 7 juillet 2001 12:08 07. juillet 2001 - 12:08

L'écrivaine zurichoise, auteur du célébrissime Heidi s'est éteinte le 7 juillet 1901. Traductions innombrables, adaptations au cinéma, au théâtre, à la télévision. En un siècle, le personnage de la petite montagnarde suisse a conquis le monde.

C'est anonymement, à la fin de 1879, que paraît chez un éditeur allemand «Heidi's Lehr- und Wanderjahre». Le livre connaît rapidement le succès, tout comme sa suite, parue deux ans plus tard. Son auteur: une Zurichoise de 52 ans, Johanna Spyri, qui allait devenir, grâce à Heidi, l'un des plus grands auteurs, pour la jeunesse, de la littérature mondiale.



Mais qui est donc Johanna Spyri? Elle naît en 1827, à Hirzel, un village situé au-dessus du lac de Zurich. Son père, fils de paysan, est médecin. Sa mère, fille du pasteur, est connue dans tout l'espace germanique pour ses poèmes piétistes. Pour ses études, Johanna est envoyée à Zurich, puis elle passe un an à Yverdon.



Puis vient son mariage avec Johann Bernhard Spyri, un avocat, qui en accédant à la fonction de greffier de la ville devient un personnage public à Zurich, où le couple s'installe en 1852. Trois ans plus tard, Johanna donne naissance à son unique fils, Bernhard Diethelm.



Elle vit l'existence d'une femme de la bonne société zurichoise, dans une cité que l'industrialisation transforme et développe rapidement. Elle est en contact avec le milieu intellectuel et culturel, notamment la famille du grand écrivain Conrad Ferdinand Meyer. Son mari est l'un des meilleurs soutiens de Richard Wagner, lors du long séjour du musicien allemand à Zurich.



C'est dès 1871 que Johanna Spyri se met à publier. D'abord anonymement, puis sous son nom dès 1881. Mais le destin la frappe durement en 1884. Coup sur coup, son fils, gravement malade depuis plusieurs années, puis son mari meurent. Mais c'est aussi une période très fertile sur le plan littéraire. Johanna Spyri est l'auteur, en tout, d'une trentaine de livres.



Sa célébrité mondiale elle la doit pourtant à un seul personnage: Heidi. L'histoire est rapidement traduite, notamment en français et en anglais. Elle a aujourd'hui été vendue à plus de 50 millions d'exemplaires, dans plus de 50 langues. A cela il faut ajouter les nombreuses versions cinématographiques, les séries TV, les dessins animés, les pièces de théâtre, les BD, sans oublier l'Internet.



