La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Ile aux oiseaux à Lausanne: accord avec les clubs d’aviron

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne et les clubs d'aviron ont trouvé un arrangement au sujet de la construction d'une île aux oiseaux dans la baie de Vidy. Sa superficie, initialement prévue à 10'600 m2, sera réduite de 42% à 6100 m2.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Cette modification permettra de dégager un couloir praticable de 778 mètres de long, spécifiquement dédié à la pratique de l’aviron, avec une distance garantie de 60 mètres entre l’île et la limite de la zone de baignade», indique mardi la Municipalité lausannoise. Elle ajoute que cette solution permet de concilier «objectifs écologiques et soutien à aux clubs sportifs», et qu’une nouvelle mise à l’enquête sera prochainement effectuée.

Baptisée «Leusonna» – du nom de la déesse tutélaire gallo-romaine de Lausanne -, cette île aux oiseaux est prévue dans la baie de Vidy, à l’est de l’embouchure de la Chamberonne. La première mise à l’enquête en novembre 2024 avait suscité des oppositions, principalement des membres des deux clubs d’aviron de Vidy, le Lausanne Sports Aviron et le Rowing Club de Lausanne. Ces derniers avaient relevé que la taille prévue de l’île perturbait la principale ligne d’entraînement les jours de bise ainsi que certaines compétitions.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision