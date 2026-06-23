Ile aux oiseaux à Lausanne: accord avec les clubs d’aviron

Keystone-SDA

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La Ville de Lausanne et les clubs d'aviron ont trouvé un arrangement au sujet de la construction d'une île aux oiseaux dans la baie de Vidy. Sa superficie, initialement prévue à 10'600 m2, sera réduite de 42% à 6100 m2.

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(Keystone-ATS) «Cette modification permettra de dégager un couloir praticable de 778 mètres de long, spécifiquement dédié à la pratique de l’aviron, avec une distance garantie de 60 mètres entre l’île et la limite de la zone de baignade», indique mardi la Municipalité lausannoise. Elle ajoute que cette solution permet de concilier «objectifs écologiques et soutien à aux clubs sportifs», et qu’une nouvelle mise à l’enquête sera prochainement effectuée.

Baptisée «Leusonna» – du nom de la déesse tutélaire gallo-romaine de Lausanne -, cette île aux oiseaux est prévue dans la baie de Vidy, à l’est de l’embouchure de la Chamberonne. La première mise à l’enquête en novembre 2024 avait suscité des oppositions, principalement des membres des deux clubs d’aviron de Vidy, le Lausanne Sports Aviron et le Rowing Club de Lausanne. Ces derniers avaient relevé que la taille prévue de l’île perturbait la principale ligne d’entraînement les jours de bise ainsi que certaines compétitions.