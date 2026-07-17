IMAD: plus de 15’400 appels pendant la seconde canicule à Genève

Keystone-SDA

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L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) a passé 15'450 appels téléphoniques pendant la seconde canicule auprès des malades et des personnes très vulnérables exposées à ces températures importantes. Au total, 128 visites supplémentaires ont été menées, a dit vendredi cette entité.

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(Keystone-ATS) Par rapport aux 10 hospitalisations qui avaient dû être décidées pendant la première canicule, deux en moins ont été requises. Pendant les températures très chaudes en juin, près de 23’000 appels téléphoniques et 286 visites supplémentaires avaient eu lieu.

Plus de 2500 personnes ont été l’objet d’un suivi renforcé par l’IMAD, en collaboration avec l’Office cantonal de la santé (OCS), le médecin cantonal ou encore les communes. Un volet préventif est déployé de mi-mai à mi-septembre.

En cas de doute lors d’un appel, les collaborateurs de l’IMAD se rendent au domicile de la personne sans délai. L’institution oeuvre également en soutien des communes, explique-t-elle également.