Entre Peshawar et Lahore, dans l'actuel Pakistan.

"Un dernier regard sur la Suisse. Pourquoi quittons-nous le plus beau pays du monde? Qu'est-ce qui nous pousse sur des routes désolées vers l'est?" Le col du Simplon, 1939.

Annemarie Schwarzenbach (à gauche) et Ella Maillart à bord de leur Ford Deluxe, quelques semaines avant leur départ pour l'Afghanistan, juin 1939.

Galerie mit Fotos der Nahostreise von Annemarie Schwarzenbach 1939-1940

Ce contenu a été publié le 2 décembre 2017 11:00 02. décembre 2017 - 11:00

Juin 1939. A la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, une vieille Ford quitte la Suisse pour l'Afghanistan. A bord, deux femmes: l'écrivaine Ella Maillart et la journaliste Annemarie Schwarzenbach.

Affaiblie par la morphine, dont elle est désormais dépendante, la journaliste et photographe Annemarie Schwarzenbach se soigne chez elle à Sils, un village au pied des Alpes grisonnes. C'est ici que le rêve d'un voyage en Orient prend forme, en compagnie de l'amie genevoise et écrivaine Ella Maillart.

Au cours de l'été 1939, les deux pionnières suisses entreprennent un voyage mémorable, laissant derrière elles une Europe en proie au fascisme et au nazisme. Au volant d'une Ford, elles traversent les Balkans en direction de l'Iran et de l'Afghanistan, puis arrivent en Inde.

La relation entre les deux femmes s'effrite toutefois sous le poids de la morphine, dont Annemarie Schwarzenbach est incapable de se détacher. En octobre 1939, leurs routes se séparent: si Ella Maillart reste en Inde en attendant la fin de la guerre, Annemarie Schwarzenbach part pour l'Erythrée, qui est alors une colonie italienne.

Rentrée en Suisse en janvier 1940, Annemarie Schwarzenbach meurt deux ans plus tard à la suite d'une chute à vélo à Sils. 75 ans après sa mort, les Archives littéraires suisses publient sur Internet plus de 3000 photographies prises par l'écrivaine et photographe au cours de ses nombreux voyages.

