Imagineige à La Chaux-de-Fonds: ultime édition prévue en 2027

Après trois éditions de suite annulées par manque de neige, les organisateurs d'Imagineige à La Chaux-de-Fonds n'ont pas eu le cœur d'organiser un concours cette année. Un dernier festival de constructions en neige dans les Montagnes neuchâteloises est prévu l'an prochain.

(Keystone-ATS) «Le réchauffement climatique ne permet plus d’organiser régulièrement cet événement, du moins sous la forme que nous connaissions jusqu’ici», a indiqué vendredi soir le comité d’Imagineige.

En 2017, la manifestation avait pourtant été reconnue par la Confédération comme une tradition vivante au sens de la convention de l’UNESCO. «On savait très bien que notre projet ne durerait pas les 30 prochaines années, on n’est pas naïf», a déclaré sur RTN Grégoire Perrenoud, membre du comité de l’association.

Aide de la voirie

Les organisateurs préparent une ultime édition d’adieu pour l’année prochaine. Ils ont donc candidaté dans le cadre du 2e appel à projets de Capitale culturelle. Les projets retenus (et soutenus jusqu’à 10’000 francs) seront annoncés le 30 janvier.

Quelle que soit cette décision, Imagineige envisage de s’approcher de la voirie pour que celle-ci l’aide pour la première fois à stocker de la neige au centre-ville, dès le début de l’hiver. «On aura besoin de soutien car payer le transport par camions de la voirie a un coût», a ajouté à la radio locale Grégoire Perrenoud.

Imagineige, dont la première édition a eu lieu en 1907, a été relancée au milieu des années 1980 à La Chaux-de-Fonds. Le dernier concours s’est déroulé en 2022.