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Immeuble évacué à Prez-vers-Noréaz en raison de monoxyde de carbone

Keystone-SDA

Un immeuble a été évacué jeudi en début de soirée à Prez-vers-Noréaz (FR) en raison de présence de monoxyde de carbone. Cinq personnes ont été examinées sur place par les ambulanciers, mais aucune hospitalisation n’a été nécessaire. La source a pu être localisée dans un restaurant, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.

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(Keystone-ATS) La police cantonale fribourgeoise a été informée jeudi vers 18h15 qu’un locataire d’un immeuble à Prez-vers-Noréaz avait ressenti un malaise, après avoir perçu une odeur suspecte dans le bâtiment. «Par mesure de sécurité, les quelque vingt occupants de l’immeuble ont été évacués préventivement», a indiqué vendredi la police.

Les contrôles effectués par les pompiers à l’aide d’un détecteur ont permis de mettre en évidence la présence de monoxyde de carbone dans le bâtiment. La source de l’incident a pu être localisée dans un restaurant et une défaillance technique en serait l’origine.

«Après ventilation et sécurisation des lieux par les pompiers, les habitants ont pu regagner leur logement. Durant l’intervention, la circulation sur la route cantonale a été régulée de manière alternée», peut-on lire dans le communiqué.

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