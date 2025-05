Impôt sur la fortune baissé et familles soulagées en Argovie

Keystone-SDA

L'impôt sur la fortune va baisser en Argovie et les déductions fiscales par enfant vont y être augmentées. Les citoyens du canton ont approuvé dimanche une révision de loi en ce sens.

(Keystone-ATS) Les votants ont adopté le texte à 54,1%, par un taux de participation au scrutin de 31,6%. Ils n’ont pas suivi l’avis de la gauche et des évangéliques, qui avaient saisi le référendum, estimant que la classe moyenne « paierait les cadeaux fiscaux faits aux riches ».

Selon la majorité bourgeoise, la hausse des déductions par enfant soulagera les familles et renforcera, au contraire, la classe moyenne et la place économique. De plus, ce paquet compense une hausse de l’impôt foncier, survenue suite à une décision de justice.

En outre, les Argoviens ont rejeté, à 62,8%, une initiative exigeant que les entreprises de plus de 50 employés rendent des comptes en matière d’analyse salariale. Ce texte demandait aussi la réouverture d’un bureau cantonal de l’égalité, fermé il y a sept ans.