Importante saisie de méthamphétamines en Thaïlande

Keystone-SDA

Les forces de l'ordre thaïlandaises ont annoncé lundi la saisie dans un entrepôt de Bangkok de 1,65 tonne de méthamphétamines cachés dans des balles de coton, une "première" selon un responsable. Quatre hommes ont été arrêtés sur place.

(Keystone-ATS) « C’est la première fois que nous saisissons une telle quantité de méthamphétamines », a déclaré à la presse Phanurat Lukboon, le secrétaire général de l’agence thaïlandaise de lutte contre les stupéfiants.

Les autorités ont inspecté 140 rouleaux de fibres de coton en provenance d’Afrique, via l’Inde, et retrouvé des traces de méthamphétamines sur 33 d’entre eux, selon le gradé. La saisie a eu lieu vendredi.

La marchandise était destinée pour l’Europe, les Etats-Unis ou l’Australie, a-t-il poursuivi. Les autorités n’ont pas précisé la valeur de la cargaison, mais une saisie d’une tonne effectuée en mai dernier avait été évaluée à 25 millions de dollars.

La méthamphétamine est en principe consommée sous deux formes: soit en cristaux (« ice »), soit via des comprimés généralement moins purs. La région frontalière entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, surnommée le « Triangle d’or », est de longue date un foyer de production et de trafic de drogues, en particulier de méthamphétamine et d’opium.

Quelque 190 tonnes de méthamphétamines ont été saisies en Asie de l’Est et du Sud-Est en 2023, un record, contre 151 tonnes en 2022; selon l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (UNODC).