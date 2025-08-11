Importantes coupes de bois entre Vuiteboeuf et Ste-Croix

Keystone-SDA

D'importantes coupes de bois sont en cours dans la forêt de la Côte de Vuiteboeuf (VD). Elles ont pour objectif de sécuriser la route cantonale RC 254 qui mène à Sainte-Croix et de régénérer la forêt, malmenée par le réchauffement climatique.

(Keystone-ATS) « Ces travaux marquent un changement dans la gestion de la forêt à proximité de cette route très fréquentée », a souligné l’Etat de Vaud lundi dans un communiqué. Dans cette zone, le Canton favorisera désormais « le développement de buissons et d’arbres mieux adaptés aux effets des changements climatiques et d’une taille plus modeste que des hêtres ou des pins ».

En effet, les forêts vaudoises, en particulier celles du Jura, souffrent des épisodes récurrents de canicules et de sécheresses et sont en proie à une « dégradation préoccupante », poursuivent les autorités. Selon des chiffres de la Confédération, dans les forêts du Jura, un arbre sur dix est mort, tandis qu’un sur cinq présente de graves dommages.

Transformation du paysage

Ces conditions sont de nature à impacter durablement le paysage. Ainsi, les pâturages boisés verront progressivement disparaître les résineux, comme les sapins et les épicéas, au profit de feuillus comme les érables et les hêtres, prédit le canton.

Le bois obtenu dans le cadre de ces coupes servira principalement à alimenter les chauffages à distance de la région. Les travaux doivent se terminer le 20 août.

A noter que la route cantonale entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix est fermée jusqu’au 24 août dans le cadre d’un important chantier de réaménagement.