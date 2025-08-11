La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Importantes coupes de bois entre Vuiteboeuf et Ste-Croix

Keystone-SDA

D'importantes coupes de bois sont en cours dans la forêt de la Côte de Vuiteboeuf (VD). Elles ont pour objectif de sécuriser la route cantonale RC 254 qui mène à Sainte-Croix et de régénérer la forêt, malmenée par le réchauffement climatique.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « Ces travaux marquent un changement dans la gestion de la forêt à proximité de cette route très fréquentée », a souligné l’Etat de Vaud lundi dans un communiqué. Dans cette zone, le Canton favorisera désormais « le développement de buissons et d’arbres mieux adaptés aux effets des changements climatiques et d’une taille plus modeste que des hêtres ou des pins ».

En effet, les forêts vaudoises, en particulier celles du Jura, souffrent des épisodes récurrents de canicules et de sécheresses et sont en proie à une « dégradation préoccupante », poursuivent les autorités. Selon des chiffres de la Confédération, dans les forêts du Jura, un arbre sur dix est mort, tandis qu’un sur cinq présente de graves dommages.

Transformation du paysage

Ces conditions sont de nature à impacter durablement le paysage. Ainsi, les pâturages boisés verront progressivement disparaître les résineux, comme les sapins et les épicéas, au profit de feuillus comme les érables et les hêtres, prédit le canton.

Le bois obtenu dans le cadre de ces coupes servira principalement à alimenter les chauffages à distance de la région. Les travaux doivent se terminer le 20 août.

A noter que la route cantonale entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix est fermée jusqu’au 24 août dans le cadre d’un important chantier de réaménagement.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision