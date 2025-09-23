Imposition individuelle: le référendum cantonal a abouti
La loi fédérale sur l'imposition individuelle des couples mariés sera soumise au verdict des citoyens. Avec l'Argovie mardi, huit cantons ont désormais saisi le référendum cantonal: ce dernier a donc abouti.
(Keystone-ATS) Le Grand Conseil argovien s’est prononcé mardi en faveur du référendum par 71 voix contre 59, suivant l’avis du gouvernement. L’UDC, le Centre, le PEV et l’UDF ont voté pour tandis que le PS, le PLR, les Vert-e-s et Vert’libéraux étaient contre.
L’Argovie rejoint ainsi les cantons du Valais, de Saint-Gall, Thurgovie, Schwyz, Obwald ainsi que les deux Appenzell. Aux parlements d’Uri et de Nidwald, qui votent mercredi, on s’attend aussi à un soutien au référendum.
Plusieurs cantons l’ont rejeté de justesse, comme Lucerne, Soleure, Schaffhouse ou Glaris. Parallèlement, l’UDC et Le Centre ont lancé la récolte de signatures pour un référendum facultatif contre l’imposition individuelle.