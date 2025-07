Inauguration d’un sentier des toboggans à Charmey (FR)

Keystone-SDA

La société fribourgeoise TéléCharmey a inauguré mardi le premier sentier des toboggans de Suisse, une attraction présentée comme "ludique et immersive en pleine nature". Les visiteurs peuvent glisser le long de six toboggans lors d'une randonnée panoramique de 2,5 kilomètres.

(Keystone-ATS) « La nouveauté a été pensée pour séduire petits et grands, en été comme en hiver », a indiqué mardi à Charmey l’entreprise, en présence de son directeur général Claude Gendre. Elle s’inscrit dans le cadre de philosophie cantonale du tourisme de montagne, avec une approche quatre saisons pour s’adapter aux hivers moins neigeux.

Le sentier des toboggans vient concrétiser plus de trois ans de démarches et neuf mois de travaux. Les visiteurs peuvent découvrir un nouveau chemin de randonnée de 2,5 km, de « grande qualité », entre le sommet de la télécabine et la station intermédiaire, avec comme récompense un panorama de la vallée.

Septième toboggan

Le parcours est actuellement jalonné de six toboggans. Un septième viendra s’ajouter dans le courant de l’été. Equipé d’un tapis, indispensable au bon fonctionnement et à la sécurité, les visiteurs vivront une expérience d’une heure et demie environ, « gagnant en intensité à chaque toboggan », promettent les organisateurs.

L’installation est accessible dès l’âge de 8 ans, précise le communiqué. L’activité s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes en quête de « fun et de sensations », décrit la société. La nouvelle offre constitue l’une des pierres angulaires de la pérennisation des remontées mécaniques de Charmey, dans les Préalpes fribourgeoises.

Transition en cours

Le développement marque une étape clé dans la transition quatre saisons de la station, a répété la direction. « L’attraction a en effet été pensée pour être praticable également en hiver en cas de faible enneigement. » En outre, son intégration dans le paysage a été particulièrement soignée et saluée par les parties prenantes.

Pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, une solution de stationnement a été trouvée par ailleurs, grâce à la mobilisation des entreprises de la zone industrielle de la Tsintre, à la sortie de Charmey. De nouveaux parkings d’appoint desservis par des bus navettes permettent de doubler la capacité d’accueil.

Ainsi, la pression sera réduite sur le village les jours de forte affluence, relève encore le communiqué. « La solution permet aux toboggans d’oeuvrer à la stabilisation de TéléCharmey SA, sans augmenter d’éventuels dérangements dans la localité. »