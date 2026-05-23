Inauguration du grand-orgue restauré de la Cathédrale Saint-Pierre

Keystone-SDA

Les curieux pourront assister à l'inauguration du grand-orgue Metzler restauré à la Cathédrale Saint-Pierre pour les 490 ans de la Réforme à Genève. Deux concerts sont prévus le vendredi 29 et le dimanche 31 mai, explique l'Eglise protestante de Genève. Un autre suivra une semaine plus tard.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans le cadre de l’Assemblée de l’Eglise, un spectacle «Black Church» aura lieu le samedi 30 mai. Une discussion accompagnera des chants.

Le lendemain, une adaptation théâtrale du livre «L’homme qui marche» explorera le rapport au mouvement et à l’immobilité. De quoi parler de responsabilité.