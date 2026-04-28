Inauguration du siège rénové de la Vaudoise Assurances

Keystone-SDA

La Vaudoise Assurances a inauguré mardi la version rénovée de son siège à Lausanne, le Cèdre. Les travaux, démarrés en 2024 et qui ont coûté 28 millions de francs, ont permis de mettre au goût du jour ce bâtiment emblématique, construit en 1956 par l'architecte Jean Tschumi et classé d'intérêt national.

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(Keystone-ATS) Le Cèdre, dont les dernières rénovations dataient des années 1990, «ne répondait plus aux exigences contemporaines d’un siège administratif, tant sur le plan des aménagements intérieurs que des installations techniques et du confort thermique», explique la Vaudoise Assurances, qui emploie environ 500 personnes sur le site.

Une intervention «en profondeur» a été nécessaire avec un double objectif: «préserver et valoriser le patrimoine architectural du Cèdre tout en l’adaptant aux usages actuels et aux nouveaux modes de travail.»

Le projet de rénovation a été conçu par le bureau lausannois Itten+Brechbühl SA (IB), vainqueur du concours d’architecture en 2020. Parmi les principales nouveautés, les murs intérieurs côté sud ont été supprimés ou remplacés par des parois vitrées dans la majorité des étages, «afin de renforcer la transparence, la lumière naturelle et les vues sur le paysage.»

Un travail particulier a aussi été mené sur les couleurs et le mobilier. Certains meubles ont ainsi été reproduits «au plus près» des originaux imaginés par Jean Tschumi, «tout en étant adaptés aux normes contemporaines de confort et de durabilité.» Ces rééditions font d’ailleurs l’objet actuellement d’une exposition dédiée au mudac.

Au final, cette rénovation permet de rester «fidèle à la vision de Jean Tschumi», affirme la Vaudoise. Et de relever que le bâtiment rénové «incarne une relation vivante entre patrimoine, architecture, art et usages contemporains.»