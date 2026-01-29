La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Inauguration prochaine d’un local sportif connecté à Fribourg

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg inaugurera le 11 février un local sportif aménagé près de la patinoire communale, sis chemin de Saint-Léonard 7. Baptisé "Le 7", son exploitation est entièrement automatisée et son accès se fait exclusivement via une application mobile.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette dernière permet une «utilisation autonome à toute heure du jour et de la nuit», ont indiqué jeudi les autorités communales. Le projet pilote s’inscrit dans la volonté de la Ville de développer des infrastructures sportives «plus flexibles et accessibles», précise le communiqué.

Le local sera mis à disposition à la location pour les clubs de la ville, la population, les associations et les prestataires privés agissant dans l’intérêt public. Disposant de 135 mètres carrés, il a été conçu comme un espace polyvalent. Le 11 février constituera une journée portes ouvertes.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

