Incendie à Courchevel: le feu est circonscrit

Keystone-SDA

Les pompiers ont circonscrit mercredi en début d'après-midi l'intense incendie qui s'était déclaré la veille dans un hôtel cinq étoiles de la station de ski de Courchevel. Le feu a blessé légèrement six d'entre eux.

(Keystone-ATS) Le feu «n’avance plus, globalement la température descend et on va pouvoir procéder à des opérations qui vont permettre d’éteindre les dernières flammes», a déclaré la préfète de Savoie Vanina Nicoli lors d’une conférence de presse sur place.

«On est évidemment toujours en alerte, les pompiers vont rester présents sur site non seulement ce soir mais également demain», a-t-elle ajouté.

«Malgré le côté très spectaculaire de l’incendie», aucun touriste ni personnel n’a été blessé, a indiqué Mme Nicoli, mais six pompiers ont subi des blessures légères, «quelques brûlures et surtout quelques inhalations de fumée, qui était très dense».

Le feu a démarré mardi vers 19h00 au niveau des combles de l’hôtel des Grandes Alpes, qui a été évacué rapidement. Environ 90 personnes, clients et membres du personnel, ont été relogées dans la station pour la nuit. Les flammes se sont ensuite propagées à grande vitesse sous les toitures enchevêtrées, faisant craindre leur propagation à un hôtel voisin, Le Lana. Environ 200 de ses occupants ont aussi été évacués.

Au total, plus d’une centaine de pompiers, dont des renforts venus d’Isère et de Haute-Savoie, ont été mobilisés pour contenir l’incendie, à l’aide d’environ 60 engins, tandis que des gendarmes sécurisaient le périmètre.

Les pompiers ont travaillé dans des conditions «très éprouvantes», avec des masques à oxygène, selon la préfète. L’intervention d’une grue a été nécessaire pour enlever des morceaux du bâtiment qui empêchaient les pompiers d’atteindre les flammes.

Pour empêcher le feu de progresser, plusieurs mesures ont été prises à la jonction des deux hôtels, dont le retrait du bardage et une surveillance thermique par drones. Mercredi après-midi, Le Lana était hors de danger, a précisé Mme Nicoli.

Origine inconnue

A Courchevel, l’une des stations les plus luxueuses au monde, plusieurs hôtels de très grand luxe, de gigantesques chalets en bois, dont le Grandes Alpes, sont contigus et leurs terrasses et toits s’entremêlent.

L’origine de l’incendie n’est pas encore connue et une enquête sera menée une fois celui-ci éteint. Sur le site internet de l’hôtel des Grandes Alpes, on voit des appartements de haut standing disposant de cheminées.

Les personnes qui ont encore des biens dans les bâtiments endommagés pourront les récupérer à partir de 8h00 jeudi matin, avec l’aide des secours, a annoncé la préfète.

Mais la mousse utilisée pour éteindre l’incendie «a pénétré dans certaines canalisations d’eau potable», ce qui rend l’eau impropre à la consommation, a indiqué le maire de Courchevel Jean-Yves Pachod. Une intervention est en cours, a-t-il ajouté, espérant que l’eau redevienne potable en fin de soirée.

La station de Courchevel, nichée au coeur des Alpes, est très prisée d’une clientèle internationale fortunée. Elle fait partie des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, et se compose de six villages, dont la station vedette Courchevel 1850, avec ses boutiques de grandes maisons, ses restaurants gastronomiques et une vingtaine d’hôtels-palaces de 4 à 5 étoiles.

La station continue de fonctionner, a précisé le maire. «Il y a beaucoup d’émotion mais on fait le maximum, tout est sous contrôle», a-t-il assuré.