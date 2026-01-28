Incendie à Courchevel: plus de 260 personnes évacuées d’hôtels

Keystone-SDA

Plus de 260 personnes ont été évacuées de deux hôtels de luxe de la station de ski de Courchevel, en Savoie, à la suite d'un incendie dans l'un des établissements. Le sinistre était toujours en cours mercredi matin, selon les gendarmes.

(Keystone-ATS) Le feu menaçait l’hôtel voisin mais n’a pas fait de blessés, selon la même source.

Dans le premier établissement, l’Hôtel cinq étoiles des Grandes Alpes, 83 personnes selon les pompiers, soit neuf familles et une quarantaine de membres du personnel d’après les gendarmes, ont été évacuées.

Les clients ont pu être relogés dans d’autres établissements de la station, avait indiqué la préfecture de Chambéry dans un communiqué à minuit.

Quelque 180 personnes ont été évacuées du second hôtel, d’après la gendarmerie, qui n’a pas donné de précisions.

Origine pas encore connue

L’incendie, d’origine encore indéterminée, s’est déclaré mardi soir «vers 19h00 au niveau des combles de l’Hôtel des Grandes Alpes, à Courchevel 1850», selon la préfecture de Chambéry.

Environ 60 sapeurs-pompiers et 50 engins ont été engagés pour le contenir mais «l’intervention s’annonce longue en raison de la nature de la toiture de l’établissement», avait-elle mis en garde.

Les pompiers de plusieurs départements alentours ont été mobilisés en renfort, a indiqué une source gendarmerie.

A cet endroit de la station de Courchevel, plusieurs hôtels de très grand luxe, de gigantesques chalets en bois, dont le Grandes Alpes, sont contigus et leurs terrasses et toits s’entremêlent. Il semble très difficile pour les engins des pompiers de s’y positionner.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des soldats du feu à pied sur les balcons et terrasses du dernier étage, arrosant les sous-pentes à la lance à incendie.

Clientèle internationale

Courchevel est considérée comme l’une des stations les plus luxueuses du monde, très prisée d’une clientèle internationale fortunée, nichée au coeur des Alpes. Elle fait partie des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, et se compose de 6 villages, dont la station vedette Courchevel 1850, avec ses boutiques de grandes maisons, ses restaurants gastronomiques et une vingtaine d’hôtels-palaces de 4 à 5 étoiles.

Courchevel dispose aussi d’un altiport pour jets privés.