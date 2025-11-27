Incendie à Hong Kong: ouverture d’une enquête anticorruption

Les autorités de Hong Kong ont annoncé jeudi avoir lancé une enquête anticorruption sur les travaux de rénovation de l'ensemble de tours qui ont pris feu la veille. L'incendie a causé la mort d'au moins 55 personnes.

(Keystone-ATS) «Vu le retentissement immense dans l’opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de (l’ensemble résidentiel) Wang Fuk Court à Tai Po», a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

Cinquante et une personnes sont décédées dans l’incendie et quatre à l’hôpital, ont précisé les pompiers. Un précédent bilan faisait état d’au moins 44 morts dans cet ensemble de huit immeubles de 31 étages en cours de rénovation.

Des dizaines de personnes au moins, peut-être des centaines, étaient encore portées disparues jeudi matin. Le précédent décompte avançait le nombre de 279 personnes manquant toujours à l’appel.

Les échafaudages en bambou et les matériaux synthétiques ont accéléré la propagation des flammes. Cet incendie constitue le plus meutrier que Hong Kong ait connu depuis des décennies.

La cause du sinistre est, pour le moment, inconnue. La police a annoncé avoir arrêté trois hommes qu’elles soupçonnent d’être en lien avec l’incendie, après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux de maintenance qui ont conduit le feu à «se propager rapidement». Ils sont suspectés d’homicide involontaire.