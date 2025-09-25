Incendie au dernier étage du cycle des Grandes-Communes

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré jeudi en fin d'après-midi au dernier étage du cycle d'orientation des Grandes-Communes au Petit-Lancy (GE). Tous les élèves et les enseignants avaient déjà évacué le bâtiment à l'arrivée des pompiers. Le sinistre n'a pas fait de blessés.

1 minute

(Keystone-ATS) Une salle de classe a été détruite alors que tout le dernier étage a été enfumé, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du Service d’incendie et de secours (SIS) de Genève. L’alarme a été donnée peu avant 17h00 et le sinistre a été maîtrisé en environ une heure.