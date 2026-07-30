Incendie dans la zone industrielle de Courroux (JU), hangar détruit
Deux bâtiments situés dans la zone industrielle de Courroux, dans le canton du Jura, ont été ravagés par un incendie jeudi après-midi. Le sinistre a provoqué un important dégagement de fumée visible loin à la ronde, selon des photos publiées sur les sites du Quotidien jurassien (LQJ) et de RFJ.
(Keystone-ATS) Interrogée par Keystone-ATS, la police cantonale jurassienne n’était pas en mesure de donner dans l’immédiat davantage d’informations sur ce sinistre qui a nécessité une importante mobilisation des secours. RFJ a relayé en début d’après-midi un appel invitant les habitants de la commune de Courroux-Courcelon à économiser l’eau pour éviter de vider le réservoir nécessaire pour éteindre les flammes.
Le hangar de la voirie de Courroux a été entièrement détruit par les flammes, rapporte LQJ.