La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Incendie dans le bâtiment de la gare de Berthoud (BE)

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré dans les combles du bâtiment de la gare de Berthoud (BE) dans la nuit de jeudi à vendredi. Personne n'a été blessé, a indiqué un porte-parole de la police cantonale bernoise à Keystone-ATS.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’incendie, relayé en ligne par 20 Minuten et Blick, est sous contrôle, a déclaré le porte-parole de la police cantonale bernoise peu après 4 heures du matin. Les causes et le montant des dégâts matériels font actuellement l’objet d’une enquête.

L’incident n’a aucune incidence sur le trafic ferroviaire. «Tous les trains circulent normalement», a déclaré une porte-parole des CFF. Les voyageurs ne doivent donc pas s’attendre à des retards ou à des annulations à Berthoud ce vendredi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision