Incendie dans un bar à Crans-Montana: «plusieurs dizaines» de morts

Un incendie fait plusieurs victimes dans un bar à Crans-Montana (VS) Keystone-SDA

"Plusieurs dizaines" de personnes sont "présumées décédées" après l'incendie qui a ravagé le bar "Le Constellation" dans la nuit de Nouvel An à Crans-Montana (VS), a annoncé le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler. On déplore une centaine de blessés.

(Keystone-ATS) «A l’heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge», a-t-il ajouté jeudi devant la presse à Lens. La plupart sont grièvement atteints. Les blessés ont été acheminés sur différents hôpitaux, notamment à Sion, Lausanne, Genève et Zurich. L’institut de médecine légale de Zurich est aussi mis à contribution.

Frédéric Gisler, qui a pris ses fonctions ce 1er janvier, a jugé vraisemblable qu’il y ait des nationalités différentes parmi les victimes, donc également des étrangers.

Au vu de la gravité des événements, le gouvernement a décidé de décréter l’état de situation particulière, a précisé le conseiller d’Etat en charge de la sécurité Stéphane Ganzer.

La procureure générale Béatrice Pilloud a exclu la piste terroriste. Il y a eu un incendie qui a provoqué une déflagration, puis un embrasement généralisé, a expliqué M. Ganzer, lui-même ancien pompier. L’explosion n’est pas à l’origine de l’incendie.