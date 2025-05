Incendie dans un immeuble locatif à Flamatt: pas de blessé

Keystone-SDA

Un incendie a endommagé plusieurs appartements et balcons d'un immeuble locatif à Flamatt (FR). Survenu peu avant 01h00 dans la nuit de vendredi à samedi, il a nécessité l'évacuation de la trentaine d'habitants. Aucun n'a été blessé. Deux doivent être relogés auprès de connaissances.

(Keystone-ATS) Une trentaine de pompiers, avec cinq véhicules, de plusieurs bases de départ de la Singine et le Centre de renfort de Guin ont réussi à circonscrire rapidement l’incendie situé au 1er étage et à éviter qu’il ne s’étende à tous les appartements, a indiqué samedi dans un communiqué la police cantonale. Les personnes évacuées ont été examinées par des ambulanciers, et, à part deux, ont pu regagner leur domicile au terme des opérations de secours.

Le montant des dégâts n’est pas encore estimé. Les causes du sinistre ne sont pas non plus connues. Une enquête a été ouverte.