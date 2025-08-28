La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incendie dans un parking à Neuchâtel: alerte levée

Keystone-SDA

L'alerte, en lien avec l'incendie jeudi en début d'après-midi dans un parking souterrain de la Place Pury à Neuchâtel, a été levée. Il n'y a plus de danger, selon Alertswiss, qui avait expliqué précédemment que le feu provoquait une forte odeur désagréable.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le trafic est toujours très perturbé autour des lieux du sinistre, a précisé Alertswiss. Toutes les lignes de bus qui passent par la Place Pury sont impactées et des retards importants sont attendus.

Des itinéraires alternatifs auraient été mis en place, selon Arcinfo. D’après les médias régionaux, des voitures auraient pris feu. Une dizaine de véhicules des sapeurs-pompiers et de la police seraient sur place.

