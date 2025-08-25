La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incendie dans une maison à Lignières (NE): une famille relogée

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré dimanche vers 13h dans une maison de Lignières (NE). Les dégâts sont importants et une famille a dû être relogée. Aucun blessé n'est à déplorer.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le dispositif d’intervention a mobilisé 22 sapeurs-pompiers et sept véhicules. «Grâce à leur réactivité, le sinistre a pu être rapidement maîtrisé, même si les opérations se sont poursuivies jusqu’en soirée», a indiqué lundi la police neuchâteloise.

Aucun occupant ne se trouvait dans la maison au moment du départ de feu. Une ambulance a été engagée à titre préventif, a précisé la police. Un enquêteur de la police judiciaire et une enquêtrice du commissariat forensique ont été engagés sur les lieux pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.

