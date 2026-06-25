Incendie de forêt aux Roches-de-Moron (NE): feu contenu en soirée

Keystone-SDA

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Un incendie de forêt s’est déclaré mercredi en début d'après-midi au lieu-dit Les Roches-de-Moron, sur le territoire des Planchettes (NE), dans un secteur particulièrement escarpé. Le feu, qui a touché une surface d'environ 3000 m2 de végétation, a pu être contenu en soirée.

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(Keystone-ATS) «Compte tenu de la configuration difficile du terrain et du risque de propagation, le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises a rapidement déployé d’importants moyens d’intervention. En complément des opérations au sol, un hélicoptère d’Air-Glaciers a été engagé pour effectuer des largages d’eau sur les différents foyers», ont indiqué jeudi la police et le Ministère public neuchâtelois.

Au total, 65 rotations ont été réalisées, permettant le déversement de 52 m3 d’eau. Grâce à cette intervention coordonnée, l’incendie a pu être contenu avant qu’il ne prenne davantage d’ampleur.

«En raison de la nature du sinistre et de la topographie des lieux, des travaux de surveillance et d’extinction résiduelle sont encore en cours. L’accès demeure interdit jusqu’à nouvel avis», peut-on lire dans le communiqué.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public afin de déterminer les causes exactes et les circonstances de cet incendie, qui demeurent inconnues à ce stade. Toute personne ayant observé des éléments en lien avec cet événement ou disposant d’informations utiles est invitée à prendre contact avec la police neuchâteloise.