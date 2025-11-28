La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incendie de Hong Kong: 128 morts selon un nouveau bilan

Keystone-SDA

Le feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong mercredi a fait 128 morts, a indiqué vendredi le chef de la sécurité Chris Tang. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après le pire incendie qu'ait connu la ville depuis des décennies.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un précédent bilan faisait état d’au moins 94 morts. Le sinistre a fait 79 blessés, ont dit les services de secours et de sécurité devant la presse. Sur les 128 personnes décédées, 89 ne sont toujours pas identifiées, ont-ils précisé.

