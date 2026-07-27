Incendie en Gironde: situation globalement stable durant la nuit

Keystone-SDA

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L'incendie massif, qui a parcouru 42'000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest de la France, est resté "globalement stable au cours de la nuit" de dimanche à lundi, a annoncé la préfecture lundi, après plusieurs journées de progression ininterrompue.

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(Keystone-ATS) «A ce stade, la situation est restée […] sans évolution majeure à signaler. Les forces de sécurité et de secours demeurent pleinement mobilisées et poursuivent leur mission sur le terrain», a écrit la préfecture dans une boucle réservée aux médias. L’incendie avait parcouru 10’000 hectares entre samedi et dimanche.

D’origine semble-t-il accidentelle, le feu, parti mercredi de Saumos, a menacé tout d’abord la presqu’île du Cap-Ferret sur la façade atlantique, puis le pourtour du bassin d’Arcachon, avant de se rapprocher dimanche à 15 km de Bordeaux au niveau de la commune de Martignas-sur-Jalle, selon les autorités.

Ces dernières heures, il s’était orienté vers le sud-est en direction de Marcheprime, localité située entre Bordeaux et Arcachon.

Arrivée d’une nouvelle canicule

Dans son point de 22h00 dimanche soir, la préfecture avait confirmé le nombre de 42’000 hectares de «surface brûlée» annoncé tôt dans la matinée et avait évoqué une situation «défavorable».

Les pompiers redoutent en particulier une possible aggravation du phénomène mardi avec des fortes chaleurs annoncées en Gironde, le thermomètre pouvant tutoyer les 40 degrés Celsius.

Le retour chez elles des 220’000 personnes évacuées n’aura pas lieu «tant que le feu ne sera pas fixé», a prévenu dimanche la préfète de la Gironde, Sophie Brocas, excluant aussi tout travail lundi dans la vingtaine de communes évacuées.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la représentante de l’Etat a aussi suspendu les activités des colonies de vacances et camps scouts dans le département, ainsi que les séjours adaptés aux personnes handicapées. Elle avait exhorté dimanche les touristes «à ne pas venir» et à «envisager une autre destination».

Ce feu figure déjà parmi les plus importants répertoriés en France depuis la seconde guerre mondiale. En 1949, le grand incendie qui avait embrasé la forêt des Landes de Gascogne, le plus meurtrier jamais vu en France, avait ravagé environ 50’000 hectares.