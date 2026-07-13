Incendie hors norme dans une forêt près de Paris

Keystone-SDA

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Cinq cents pompiers sur le terrain, des moyens aériens inédits en région parisienne : la forêt de Fontainebleau, au sud de la capitale française, est en proie lundi à un incendie hors norme, qui pourrait avoir une origine volontaire, selon le ministre de l'Intérieur.

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(Keystone-ATS) «Il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que cela pourrait être une origine volontaire», a indiqué à la presse Laurent Nuñez lors d’un déplacement à Noisy-sur-Ecole, à proximité des lieux de l’incendie, à environ 70 km au sud de Paris.

La justice a été saisie.

Le président Emmanuel Macron a affirmé lundi que «tous les moyens» étaient «mobilisés» pour lutter contre cet «incendie d’une ampleur exceptionnelle».

Ce sinistre, qui s’est déclaré dimanche après-midi, a nécessité l’engagement d’avions bombardiers d’eau, une première en Ile-de-France, la région parisienne.

Selon le ministre de l’Intérieur, environ 900 personnes avaient été évacuées lundi matin, essentiellement des personnes vivant en lisière de forêt.

Aucune habitation n’a cependant été touchée et aucun blessé n’est à déplorer, s’est réjoui Laurent Nuñez.

Deux Canadair ont écopé dans la Seine lundi matin avant de larguer des tonnes d’eau sur la forêt en feu. La veille déjà, deux Dash avaient été utilisés pour répandre au sol du produit retardant. Et ce sans compter le recours, plus classique, à des hélicoptères bombardiers d’eau.

Quelque 800 hectares avaient été parcourus lundi matin dans ce massif forestier de 23’000 ha, emblématique poumon vert à 60 km au sud-est de Paris. Il accueille chaque année 15 millions de visiteurs, ce qui en fait une zone sensible, au-delà de son sol sableux et de sa végétation de fougères et de résineux particulièrement inflammable.

«Jamais vu ça»

Le nombre d’hectares parcourus est amené à augmenter, selon un responsable local des pompiers.

«Huit cents hectares, ça va se voir de haut… On va pleurer notre forêt», a soupiré dans la nuit le premier adjoint au maire du Vaudoué, Didier Buguinet, qui n’a «jamais vu ça».

Le ministre de l’Intérieur a toutefois dit avoir «bon espoir» que le feu soit «fixé» dans «la journée». Mais «le traitement du feu prendra probablement «plusieurs jours, plusieurs semaines», a-t-il prévenu.

Le département de la Seine-et-Marne fait face depuis le déclenchement de la vigilance rouge canicule samedi à plusieurs incendies d’ampleur qui ont couvert près de 400 hectares au total avant d’être maîtrisés.

Les sinistres ont entraîné dimanche l’interruption de la circulation sur une portion de l’autoroute A6, la principale artère menant vers le sud-est de la France et qui traverse la forêt, et provoqué des retards de plusieurs heures sur les trains au départ ou à l’arrivée de Paris, en raison notamment de dommages sur des câbles.

Dès dimanche, un panache de fumée flottant sur la forêt était visible à 20 km de distance.

Les fortes chaleurs, qui étouffent l’Île-de-France et une bonne partie du pays depuis plusieurs jours, accroissent considérablement le risque de départs de feux, attisés aussi par la sécheresse des sols.

Canicules plus fréquentes

Partout en France, qui traverse sa troisième vague de chaleur de l’année, les secours ont dû lutter contre les flammes: Pyrénées-Orientales, Drôme, Lot, Lot-et-Garonne, Savoie, mais aussi des secteurs plus septentrionaux, comme l’Indre, la Loire-Atlantique, les Côtes-d’Armor et le Maine-et-Loire. Démonstration qu’aucune région n’est à l’abri de ces incendies estivaux, favorisés par les épisodes de canicule de plus en plus fréquents.

Selon Laurent Nuñez, 32’000 hectares ont été «parcourus» par le feu depuis le début de l’année en France, soit plus que durant «toute la saison 2025» des incendies.

Les autorités ont prévenu que les responsables de tels sinistres, volontairement ou par imprudence, feraient l’objet de poursuites pénales.

Elles ne laisseront «rien passer», a martelé samedi le ministre, qui a indiqué lundi que 44 personnes avaient été placées en garde à vue depuis le début de l’été.