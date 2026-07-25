La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Incendies: 55’000 nouvelles évacuations aux abords de Bordeaux

Keystone-SDA

La préfecture de Gironde, en France, a ordonné samedi soir 55'000 nouvelles évacuations dans des communes aux abords de Bordeaux "face à la reprise de l'incendie" qui dévaste la région depuis mercredi, a-t-elle annoncé. Les flammes ont déjà ravagé 32'000 hectares.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Avec cette nouvelle opération, le nombre de personnes évacuées en Gironde en raison des feux franchit largement la barre des 200’000. Depuis mercredi, quelque 167’000 personnes ont déjà été invitées à quitter leur domicile ou lieu de villégiature dans la zone.

Les flammes ont déjà parcouru plus de 32’000 hectares, soit plus de trois fois la superficie de Paris, et ont détruit au moins 100 bâtiments et 140 maisons, ont indiqué les autorités à propos du «plus gros feu de la saison» dans une région très touristique, connue dans le monde entier pour son vignoble.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision