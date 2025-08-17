Incendies: l’Espagne se consume dans le nord-ouest et l’ouest

Keystone-SDA

L'Espagne qui entre dans sa troisième semaine d'alerte vague de chaleur n'en finit pas de combattre les incendies. Les feux se concentrent dans le nord-ouest et l'ouest du pays, où l'armée s'est déployée pour aider à combattre les flammes.

(Keystone-ATS) La Castille-et-Leon, la Galice, les Asturies et l’Extrémadure sont désormais les principaux foyers des feux de forêt.

Pedro Sánchez, qui a participé samedi à une réunion de coordination sur les incendies «afin d’analyser leur évolution», a indiqué qu’après le départ de deux avions bombardiers d’eau prêtés par la France, «deux nouveaux avions-citernes Canadair italiens, fournis par le Mécanisme européen de protection civile, arrivaient à la base aérienne de Matacán (Salamanque)».

«Le gouvernement continue à travailler pour lutter contre le feu avec tous les moyens à sa disposition», a-t-il indiqué sur le réseau social X, alors que la gestion des incendies alimente chaque jour un peu plus le débat politique.

Une dizaine d’axes routiers restent coupés dans le pays, ainsi que la ligne de train entre Madrid et la Galice, en plein pont de l’Assomption.

Les secours en Galice ont envoyé des messages d’alerte sur les téléphones, invitant la population de plusieurs dizaines de localités à se confiner.

«Si vous recevez cette alerte: gardez votre calme et lisez attentivement le texte (…) Face à la progression des incendies, évitez tout déplacement inutile et restez chez vous. Si vous êtes à l’extérieur et que vous n’avez nulle part où vous confiner, éloignez-vous des zones touchées».

Près de 3500 militaires de la UME (Unité militaire d’urgence), appelée à la rescousse en cas de graves incendies, sont dispatchés sur les différents feux préoccupants.

La Castille-et-Leon, par la voix de son président régional, Alfonso Fernández Mañueco (PP, conservateur) a demandé au gouvernement central du socialiste Pedro Sánchez, «face à une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques extrêmes et à la multiplication des incendies, (…) une réponse exceptionnelle: en plus des unités régionales et de l’UME, nous avons besoin de davantage d’effectifs de l’armée à la disposition des régions».

L’Extrémadure a également fait une demande officielle de renforts au gouvernement central, dans un pays où l’extinction des incendies relève en principe de la compétence des régions, le gouvernement central n’intervenant qu’en cas de sinistre de grande ampleur.

La région a aussi réclamé la réactivation du Mécanisme Européen de Protection Civile demandant 100 camions de pompiers, 10 hélicoptères légers et 10 hélicoptères amphibies.

L’Espagne devrait rester en alerte chaleur jusqu’à lundi, et ces températures extrêmes ont très fortement augmenté le risque d’incendies.

La fumée provenant des incendies de forêt en Espagne et au Portugal est arrivée au-dessus du Royaume-Uni, indique le service météorologique Met Office sur X.

Dans un communiqué, le service explique que la fumée «continuera de se déplacer au-dessus de certaines régions du Royaume-Uni pendant le week-end et rendra le ciel brumeux/laiteux par moments».

Depuis le début de l’année, plus de 157.000 hectares ont été réduits en cendres en Espagne, selon la carte en temps réel du Système européen d’information sur les incendies forestiers (Effis).