Incendies en Espagne : prévention «clairement insuffisante»

Keystone-SDA

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a reconnu lundi que la politique de prévention des incendies avait été "clairement insuffisante", après un mois d'août marqué par des feux de forêt historiques dans le pays.

1 minute
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous avons eu une politique de prévention clairement insuffisante, qui se reflète, par exemple, dans l’absence de plans (de prévention) mis en oeuvre, dans l’absence d’instruments d’analyse ou de prédiction avancés ou dans le fait que certaines régions ne sont pas dotées de suffisamment de pompiers ou de brigades forestières», a décrit le Premier ministre en présentant un «pacte national contre l’urgence climatique».

