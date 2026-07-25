Incendies en France: nouvelles évacuations près de Bordeaux

Keystone-SDA

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L'incendie qui sévit depuis mercredi en Gironde, en France, nécessite l'évacuation de "manière préventive" de sept communes supplémentaires, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la préfète du département. Les flammes se dirigent vers la ville de Bordeaux

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(Keystone-ATS) Cette nouvelle mesure concerne les habitants des communes de Saint-Médard-en-Jalles (33’000 habitants), Le Haillan (11’400), Saint-Jean d’Illac (9600), Martignas-sur-Jalles (8000) et Saint-Aubin de Médoc (7800), toutes proches ou faisant partie de la métropole de Bordeaux.

Les communes de Mérignac (78’000) et d’Eysines (24’800), limitrophe de la ville de Bordeaux, sont aussi partiellement concernées.

«Au regard de la progression du feu et malgré les moyens importants mobilisés par les services d’incendie et de secours, la situation nécessite la mise en sécurité des habitants des zones concernées», a indiqué la préfète de la Gironde, Sophie Brocas, dans un communiqué.

«Ampleur inédite»

«Cet incendie avec lequel nous vivons, contre lequel nous luttons ici en Gironde depuis trois jours, a pris une ampleur inédite» et «se dirige vers l’est du département et la métropole bordelaise», avait-elle auparavant déclaré lors d’une conférence de presse.

Bison Futé, le service public officiel de l’information routière en France, a appelé dans la nuit de vendredi à samedi les automobilistes à «éviter de se rendre ou de traverser le département de la Gironde» en raison des incendies en cours, alors que la journée est classée rouge au niveau national dans le sens des départs.

Le président français Emmanuel Macron a demandé vendredi aux armées «de se mobiliser pour venir en renfort maximal de la sécurité civile» face aux violents incendies dans le sud-ouest, selon son entourage. Les autorités vont «tout faire pour protéger» la ville de Bordeaux, a assuré le ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, sur la chaîne télévisée TF1.

Le feu, qui a débuté au nord du bassin d’Arcachon, a détruit 19’000 hectares et 100 bâtiments en trois jours, selon un dernier bilan donné en préfecture où Sophie Brocas s’exprimait devant la presse.

Au moins 141’000 évacuations ont déjà eu lieu depuis mercredi soir en raison des feux qui ravagent le sud-ouest de la France, avec 110’000 personnes évacuées en Gironde et 31’000 dans les Landes, selon le ministère de l’intérieur.