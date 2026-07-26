Incendies en France et en Espagne: plus de 300’000 réfugiés du feu

Keystone-SDA

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Les réfugiés du feu affluent dimanche dans les centres d'accueil en France et en Espagne, où plus de 300'000 personnes ont été évacuées près de Bordeaux et de Madrid face à des incendies hors de contrôle et d'une ampleur historique.

6 minutes

(Keystone-ATS) Une personne a par ailleurs péri dans un feu près de Valence dans l’est de l’Espagne.

En Gironde (sud-ouest), il est «très probable» qu’il s’agisse de l’opération d’évacuation de civils la plus importante jamais menée en France, hors conflit, selon le gouvernement. Le feu figure déjà parmi les plus importants répertoriés en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Samedi soir, de nouvelles évacuations ont été ordonnées dans plusieurs communes près de Bordeaux (sud-ouest).

Sur les quais de la ville de Bordeaux, une fumée orangée obscurcissait le ciel au lever du jour dimanche, avec une forte odeur de brûlé dans les rues.

«Ville déserte»

«La ville est heureusement déserte (…) Nous avons quelques personnes qui n’ont pas voulu évacuer leur maison. Nous avons tenu un listing bien évidemment», a déclaré sur BFMTV Jérôme Steffe, maire de Cestas, commune de 17.000 habitants près de la cité bordelaise.

«Ce feu est imprévisible et à chaque fois qu’on croit avoir remporté une bataille, malheureusement il nous surprend de la pire des façons qui soit. Et donc malheureusement, aucune date de retour aujourd’hui ne peut être annoncée», a-t-il ajouté. «Aujourd’hui, il est impossible de dire où s’arrêtera le feu.»

L’incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d’Arcachon et menace désormais les abords de la métropole de Bordeaux a ravagé 42’000 hectares, soit quatre fois la superficie de Paris. Quelque 220’000 personnes ont été évacuées depuis mercredi. Dans le département voisin des Landes, où le feu est «mieux contenu mais pas fixé» il y a déjà eu 30’000 évacuations.

«On nous a dit: ‘il faut évacuer’. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser», expliquait vendredi Frédéric Tavitian, 70 ans, retranché au parc des Expositions de Bordeaux après avoir été évacué. Il avait rejoint 5000 à 6000 réfugiés du feu, désorientés et abattus, qui ont dormi sur des lits de camp ou des tapis de sol.

Selon les pompiers du département de la Gironde, joints par l’AFP, le feu est d’une virulence telle que s’est formé un «pyrocumulonimbus», où le feu «crée son propre vent, avec des tourbillons, devient erratique et ingérable».

L’incendie «sera long à combattre» et «tant que le feu n’est pas fixé, il n’y aura pas de réintégration» des personnes évacuées, prévient le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez dans un entretien dimanche dans le journal La Tribune.

L’armée a été appelée en renfort avec un total de 1500 militaires mobilisés à partir de samedi soir. Trente-quatre sapeurs-pompiers suisses sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux pour aider à combattre les incendies en Gironde. Le convoi comprenait aussi onze véhicules au total, dont six engins d’extinction et cinq véhicules légers et logistiques.

Pour la première fois, un avion de transport militaire A400M a aussi été utilisé pour lutter contre le feu, grâce à un dispositif développé par son fabricant Airbus et pouvant larguer 20’000 litres d’eau ou de produit retardant.

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, phénomène accentué par les canicules exceptionnelles qui ont traversé le continent en juin et en juillet et fait évaporer davantage d’eau.

Un autre incendie reste ainsi très actif, dans le sud-est de la France, dans le département du Var, feu qui a déjà parcouru 3250 hectares en cinq jours et a nécessité à chaque reprise des évacuations ponctuelles, près de 2000 personnes au total.

L’île de Corse est aussi en proie depuis plusieurs jours à un incendie que les pompiers peinent à maîtriser en Haute-Corse, qui a parcouru plus de 800 hectares dans le secteur de Corte, selon les autorités.

Pessimisme en Espagne

De terribles incendies font également rage en Espagne.

«Aujourd’hui, nous sommes un peu plus pessimistes qu’hier. Les conditions météorologiques, comme vous l’avez constaté tout au long de la journée, n’ont pas du tout aidé. La nuit ne s’annonce pas très favorable, elle ne sera pas de tout repos pour nous», avait prévenu samedi le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska devant la presse.

En soirée, l’évacuation de huit nouvelles communes dans la région de Tolède, à l’ouest de Madrid, a été ordonnée par les autorités.

Plus tôt, le ministre avait fait état de 60’000 personnes évacuées dans la région de Madrid, confrontée au «pire» feu de son histoire.

Deux feux de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu’un immense brasier, qui était sur le point de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León.

Les flammes déchaînées ont ravagé jusqu’à 25’000 hectares à l’ouest de la capitale espagnole.

Nouveau front près de Valence

Les pompiers espagnols luttent dimanche contre un nouveau front d’incendies près de la ville côtière de Valence, où 15’000 personnes au moins ont été évacuées.

Dans cette région, sur la côte est de l’Espagne, les autorités ont déclaré avoir du mal à maîtriser les incendies.

«L’incendie dépasse nos capacités d’extinction, son périmètre est d’environ 21 kilomètres. Il est encore difficile de déterminer le nombre d’hectares brûlés», a déclaré samedi soir aux journalistes Juanfran Perez Llorca, président de la région de Valence, «nous avons évacué environ 15’000 personnes».