Indicateurs de durabilité stables ou en légère augmentation (FR)

Indicateurs de durabilité stables ou en légère augmentation

La majorité des indicateurs en matière de durabilité restent stables ou évoluent positivement dans le canton de Fribourg, alors qu'une minorité sont en baisse. C'est ce qui ressort des relevés du Cercle indicateurs.

(Keystone-ATS) Les résultats publiés mardi pour le canton de Fribourg sont proches du précédent relevé, rendu public en 2023. Des points forts sont relevés dans la gestion des déchets, la moindre pollution de l’air, le niveau des loyers, le taux d’endettement et l’engagement en faveur de la culture. Des défis persistent en revanche dans les domaines de la diversité des espèces végétales, de la qualité des eaux souterraines ou encore de l’accessibilité aux transports publics.

Le relevé met notamment le doigt sur la concentration de nitrates dans les eaux souterraines, qui reste élevée, malgré une légère baisse depuis 2007. De plus, la part des surfaces de préservation et de promotion de la biodiversité stagne et reste en dessous de la moyenne.

Dans un commentaire des résultats, le canton de Fribourg estime que le plan phytosanitaire cantonal et les mesures de protection des eaux devraient permettre des améliorations dans le domaine de l’environnement. Les dépenses pour la protection des espèces et du paysage pourraient, elles, être augmentées.

L’accessibilité aux transports publics s’améliore progressivement. Bien que la distance jusqu’à l’arrêt le plus proche diminue, elle reste supérieure à la moyenne.

Le Cercle indicateurs est un outil développé au niveau fédéral, auquel 19 cantons et les 31 villes participent. Il mesure tous les deux ans, sur la base d’une trentaine d’indicateurs, l’avancement du développement durable en comparant les résultats entre les villes et les cantons impliqués.