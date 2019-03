Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Politique climatique suisse: saluée à l’étranger, critiquée à l’interne Luigi Jorio 10. janvier 2019 - 08:50 La Suisse fait partie des pays les plus performants dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon un classement international. Mais à l’intérieur des frontières, des centaines d’étudiants manifestent contre «l’échec de la politique climatique suisse». Grâce à ses bons résultats en matière d’émissions de gaz à effet de serre et d’économies d’énergie, la Suisse est dans le peloton de tête des pays qui luttent le plus efficacement contre le réchauffement climatique, selon l’Indice de performance climatique 2019 (CCPI). Le dernier classement international de Germanwatch, présenté lors de la conférence sur le climat à Katowice, analyse les efforts de 56 pays qui provoquent ensemble 90% des émissions mondiales. Quatre critères ont été pris en compte: la réduction des gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, la consommation d’énergie et la politique climatique. En comparaison internationale, la Suisse arrive à la neuvième place. Elle améliore sa performance par rapport à l’an dernier où elle pointait à la douzième place. Les pays de tête sont la Suède, le Maroc, la Lituanie, la Lettonie et la Grande-Bretagne. Les trois premières places n’ont pas été attribuées, car aucun État n’a pris suffisamment de mesures pour combattre efficacement le changement climatique et contenir la hausse des températures à 1,5°C, précise le classement. Le bon positionnement de la Suisse s’explique avant tout par son objectif de diminuer de moitié ses émissions d’ici 2030, avec des mesures prises également à l’étranger, ainsi que par ses transports publics efficients, expliquent les auteurs du CCPI. Dans le domaine des énergies renouvelables, les performances helvétiques sont moins spectaculaires: les listes d’attente sont trop longues pour obtenir une subvention étatique, pointent du doigt les experts, qui appellent la Suisse à jouer un rôle pro-actif dans les discussions internationales et à engager davantage de moyens financiers dans des mesures de protection du climat et d’adaptation des infrastructures. Les étudiants dans la rue La place de la Suisse dans le classement du CCPI ne doit pas induire en erreur. Selon les experts indépendants du groupe Climate Action Tracker (CAT), les efforts de la Suisse sont «insuffisants». Si tous les États suivaient la même voie que le gouvernement helvétique, la hausse de la température mondiale pourrait atteindre 3°C, mettent en garde les scientifiques du CAT. Une situation qui semble déranger davantage les simples citoyens que les politiciens. Juste avant Noël, des centaines d’étudiants sont descendus dans les rues des villes suisses pour protester contre «l’échec de la politique climatique». «Beaucoup de jeunes sont en désaccord avec la politique nationale et internationale actuelle. Nous devons dire: maintenant ça suffit. Il y a une crise qui menace notre existence, celle du climat», a déclaré Marie-Claire Graf, l’une des organisatrices de la manifestation à Zurich. Le débat parlementaire sur la révision de la Loi sur le CO2, l’outil politique majeur de la Suisse pour atteindre son objectif de réduction des émissions, est particulièrement préoccupant. Lors de la dernière session, la Chambre basse du Parlement a rejeté le projet de loi après des heures de discussion. La révision sera soumise en ce début d’année à la Chambre haute.