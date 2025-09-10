Inditex optimiste après un semestre moins bon qu’atttendu

Keystone-SDA

Le géant textile espagnol Inditex, propriétaire notamment de la marque Zara, s'est félicité d'un bon début de 3e trimestre. Des propos salués en Bourse, malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice net légèrement en-deçà des attentes au 1er semestre.

3 minutes

(Keystone-ATS) Au premier semestre, le groupe, qui détient aussi les enseignes Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho, a engrangé un bénéfice net de 2,79 milliards d’euros (2,61 milliards de francs) au premier semestre (+0,8%), pour un chiffre d’affaires de 18,36 milliards (+1,62%).

«Nous avons de nouveau réalisé une solide performance au cours de ce premier semestre 2025, avec des ventes satisfaisantes dans un environnement de marché complexe et en maintenant des niveaux élevés de rentabilité», s’est félicité mercredi le directeur général Óscar García Maceiras, cité dans un communiqué.

Les analystes interrogés par le fournisseur d’informations financières Factset tablaient pourtant sur des indicateurs légèrement plus élevés, avec un chiffre d’affaires attendu à 18,53 milliards d’euros et un bénéfice à 2,82 milliards. Ces chiffres semblent aller dans le sens d’un ralentissement de la croissance du groupe basé en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, déjà observée au premier trimestre de l’exercice 2025.

Mais Inditex s’est également félicité mercredi d’un bon début de 3e trimestre: «les collections automne/hiver ont été très bien accueillies par nos clients. Les ventes en magasins et en ligne à taux de change constants entre le 1er août et le 8 septembre ont augmenté de 9% par rapport à la même période en 2024».

«De manière générale, nous pensons que les résultats ont été mauvais, mais le marché réagit de manière très positive à ce chiffre de croissance, car il implique un retour aux taux de croissance auxquels Inditex nous avait habitués», soulignent dans une note les analystes du courtier XTB España.

Peu avant 11h00, le cours de l’action Inditex décollait de 7,1% à 45,68 euros à la Bourse de Madrid.

Parmi les six principales marques du groupe, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, toutes à l’exception de Massimo Dutti, ont vu croître leurs ventes au premier semestre.

Après la publication de ses résultats au premier trimestre, le groupe avait été sanctionné en Bourse: la progression des ventes (+1,5% au premier trimestre) n’avait alors jamais été aussi faible depuis 2018, à l’exception de l’année 2020 affectée par le Covid-19. La hausse du bénéfice (+0,8%), elle, n’avait pas été inférieure à 1% depuis 10 ans, là encore à l’exception des années impactées par la pandémie.

«L’optimisation des magasins est en cours, et nous pensons que cela entraînera des gains supplémentaires en matière de productivité des magasins», insiste mercredi notamment le groupe dans la présentation de ses résultats: «En investissant constamment dans nos magasins, notre canal en ligne mondial et nos plateformes logistiques centralisées, tout en mettant l’accent sur la durabilité, nous continuerons à générer une croissance durable à long terme».

Au cours de son exercice 2025, le groupe prévoit d’investir quelque 1,8 milliard d’euros. «Notre plan d’expansion logistique en 2024 et 2025 est en bonne voie. Ce programme d’investissement extraordinaire sur deux ans, axé sur l’expansion de l’entreprise, alloue 900 millions d’euros par an pour augmenter les capacités logistiques au cours de chacun des exercices financiers 2024 et 2025, rappelle aussi Inditex.