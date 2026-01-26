Indonésie: le bilan du glissement de terrain s’alourdit

Keystone-SDA

Le bilan d'un glissement de terrain survenu samedi près de Bandung, sur la grande île de Java, est monté à 17 morts lundi. Il pourrait encore s'alourdir alors que plus de 70 personnes sont toujours portées disparues.

3 minutes

(Keystone-ATS) Des dizaines de personnes sans nouvelles de leurs proches attendent dans l’angoisse lundi près du village de Pasirlangu, à 25 km du nord-ouest de Bandung, l’un des deux villages en partie enseveli samedi vers 02h30 (20h30 vendredi en Suisse) par un énorme éboulement de terrain provoqué par des pluies torrentielles.

«Il est impossible qu’ils soient encore en vie. Je veux juste que leurs corps soient retrouvés», a témoigné Aep Saepudin, un homme qui se rend quotidiennement au village pour obtenir des nouvelles des 11 membres de sa famille portés disparus, parmi lesquels sa soeur.

«Le bilan du glissement de terrain survenu à l’ouest de Bandung s’élève désormais à 17 morts», a indiqué lundi Abdul Muhari, porte-parole de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB). Des responsables locaux ont ajouté que 73 personnes étaient toujours portées disparues.

Plus d’une cinquantaine de maisons ont été gravement endommagées et plus de 650 personnes ont été évacuées, a ajouté l’agence locale de gestion des catastrophes.

Quelque 2000 militaires, policiers et volontaires, aidés d’équipements lourds, participent lundi aux opérations de recherche au pied du Mont Burangrang, sous de lourds nuages menaçants, a constaté une journaliste de l’AFP.

Les secouristes procédaient avec prudence, creusant parfois à la main, par crainte d’un nouvel éboulement en raison de l’instabilité du terrain et des précipitations qui se poursuivent. «Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les risques de glissements de terrain ultérieurs», a déclaré Rifaldi Ashabi, un secouriste de 25 ans.

Déforestation

Les catastrophes comme les glissements de terrain sont fréquentes en Indonésie pendant la saison des pluies, qui s’étend habituellement d’octobre à mars et détrempe les sols. En novembre, trois provinces de l’île occidentale de Sumatra ont été dévastées par des inondations qui ont fait quelque 1200 morts alors que des centaines de milliers d’habitants privés de toit ont été déplacés et hébergés dans des abris d’urgence.

Ecologistes, experts et même le gouvernement indonésien ont souligné la responsabilité de la déforestation dans les crues et les glissements de terrain qui ont dévasté ces trois provinces de Sumatra.

Le gouverneur de Java occidental, Dedi Mulyadi, a attribué la catastrophe de samedi aux vastes plantations qui entourent Pasirlangu, principalement utilisées pour la culture de légumes, et s’est engagé à reloger les habitants touchés.

«Cette zone devrait être reboisée. Les habitants de la région devraient être relogés car le risque de glissement de terrain est élevé», a déclaré M. Dedi.

Plus de 240’000 hectares de forêt primaire ont été perdus en 2024 en Indonésie, selon l’analyse du projet Atlas Nusantara de la start-up de surveillance de la forêt The TreeMap. Or, ces forêts contribuent à absorber les eaux de pluie et à stabiliser le terrain grâce aux racines des arbres.