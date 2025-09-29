La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Indonésie: un mort et 79 blessés dans l’effondrement d’un immeuble

Keystone-SDA

Une personne a été tuée et 79 autres ont été blessées lundi dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages sur l'île indonésienne de Java, a-t-on indiqué de source policière.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nombre de victimes portées disparues n’est toujours pas connu.

Plus d’une centaine d’étudiants s’étaient rassemblés pour la prière de l’après-midi à l’internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l’est de Java, lorsque l’immeuble s’est soudainement effondré, a rapporté l’agence de presse officielle Antara, citant un témoin.

Selon un porte-parole de la police, Jules Abraham Abast, les sauveteurs ont réussi à évacuer 79 blessés qui ont été hospitalisés.

L’un des gardiens de l’internat, Abdus Salam Mujib, a indiqué aux journalistes que le bâtiment s’est effondré alors que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

«Le bâtiment ne comptait que trois étages. Il était prévu d’en construire quatre», a-t-il dit.

Le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans l’effondrement d’un bâtiment abritant une salle de prière dans l’ouest de Java.

En 2022, un mini-marché de trois étages s’est effondré dans le sud de Kalimantan, tuant 5 personnes. En 2018, 75 personnes ont été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta s’est effondrée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision