Infracore fait ses premiers pas à la Bourse suisse

Keystone-SDA

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La société immobilière hospitalière Infracore a fait son entrée jeudi sur la Bourse suisse sans faire de vague. Le flottant de la nouvelle capitalisation se montre en effet assez limité.

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(Keystone-ATS) Vers 9h20, le titre Infracore se négociait à 53,48 francs, après un prix d’émission fixé à 54,00 francs.

Infracore a mis en circulation 3,7 millions de nouvelles actions, émises pour l’occasion, ainsi que 0,51 million d’actions nominatives existantes, a précisé un communiqué de l’opérateur de la Bourse SIX. De plus, une option de surallocation portant sur jusqu’à 0,42 million d’actions nominatives existantes a été mise à disposition. En incluant l’option de surallocation, le volume total du placement s’élève à environ 250 millions. Infracore lèvera ainsi un produit brut d’environ 200 millions.

Sur la base d’un prix fixe de 54 francs par titre, Infracore se calcule une valorisation boursière de 826 millions de francs, pour environ 15,23 millions d’actions en circulation.

Infracore a l’intention d’utiliser la majorité des produits de l’introduction en Bourse (IPO) pour financer à court terme un pipeline de cessions-bails et pour rembourser des prêts d’actionnaires. La société sera intégrée à la famille Swiss Performance Index (SPI) dès son deuxième jour de cotation.

Copropriété de la société de participation Aevis et de la représentation helvétique de l’américain Medical Properties Trust (MPT), le nouvel arrivant sur SIX présente un capital flottant moins important qu’initialement prévu. MPT Switzerland avait en effet libéré moins de titres qu’anticipé et prévoit de conserver une quasi-majorité des voix, avec 49,9%, contre 70% actuellement. Aevis doit de son côté toujours voir sa participation baisser à 22,6%, contre 30%, du simple fait de la dilution induite par l’augmentation de capital. Le niveau du flottant s’élèvera ainsi à 27,5%, au lieu des 32,1% annoncés fin juin.

La cotation doit permettre à l’entreprise d’être plus visible et d’améliorer sa flexibilité financière pour développer le portefeuille immobilier, selon les déclarations de la direction. L’entreprise sous la direction d’Eric Frey gère 47 biens immobiliers pour une valeur de portefeuille d’environ 1,4 milliard.