Infracore propose deux nouveaux administrateurs indépendants

Infracore, société immobilière spécialisée dans les infrastructures hospitalières et issue du groupe Aevis Victoria, proposera d'élire au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale deux nouveaux administrateurs indépendants, parmi lesquels la vice-présidente de l'UDC Céline Amaudruz.

(Keystone-ATS) Cette dernière, conseillère nationale genevoise, et l’économiste Stephan Thaler seront proposés à l’élection le 25 mars, a annoncé mercredi dans un communiqué l’actionnaire minoritaire Aevis Victoria. Ils siègeraient alors en tant que représentants indépendants au sein de l’organe de surveillance au côté du président Martin Gafner.

Edward K. Aldag, représentant l’actionnaire majoritaire Medical Properties Trust, et Antoine Hubert, directeur général d’Aevis Victoria, sont également membres du conseil d’administration.

Infracore est issue du groupe hospitalier Aevis Victoria et est spécialisée dans l’immobilier hospitalier. La société américaine Medical Properties Trust détient 70% des actions, tandis qu’Aevis Victoria en détient 30%.

Infracore, qui prépare son introduction en Bourse, a engrangé un bénéfice de 55,8 millions de francs en 2025. Les revenus locatifs ont atteint 66,1 millions, tandis que le chiffre d’affaires total, réévaluations comprises, s’est établi à 82,5 millions. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) s’est élevé à 76,7 millions, soit une marge de 93%.