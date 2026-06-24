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Initiative à Genève pour des assemblées citoyennes thématiques

Keystone-SDA

A Genève, une initiative constitutionnelle a été lancée mercredi pour enrichir la démocratie cantonale. Portée par l'association Déclic' démocratique et le Parlement des jeunes, elle demande la possibilité de créer des assemblées citoyennes thématiques.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Le but de notre initiative est d’intégrer une forme d’assemblée citoyenne dans la vie politique genevoise, qui serait complémentaire au Grand Conseil et aux institutions existantes», a indiqué devant les médias l’ex-député Vert Leo Peterschmitt. Cet organe délibératif devra remettre un rapport au Parlement cantonal, mais il pourra aussi lui soumettre, ainsi qu’au Conseil d’Etat, des propositions.

L’idée est de sortir des postures politiques afin de connaître l’avis réel des gens, selon Caroline Geisinger, présidente de Déclic’ démocratique, une association fondée pour soutenir cette initiative. Les 50 membres de chaque assemblée citoyenne seraient tirés au sort afin d’être représentatifs de la population en termes de genre, d’âge et de domicile, voire de niveau de formation.

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