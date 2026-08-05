Initiative sur la formation: le camp du oui lance la campagne (BE)

Keystone-SDA

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Le comité pour le oui à l'initiative cantonale bernoise sur la formation a lancé sa campagne mercredi. Les initiants veulent ancrer la qualité de la formation dans la Constitution bernoise.

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(Keystone-ATS) «Les défis exceptionnels exigent parfois des mesures exceptionnelles», a déclaré le directeur général de l’association professionnelle Formation Berne Stefan Wittwer mercredi devant les médias. C’est la première fois que son association lance une initiative populaire, a-t-il expliqué.

Les compétences des jeunes en langues et en mathématiques sont en déclin. Or l’éducation est l’investissement le plus important que puisse faire une société, a-t-il soutenu.

Le texte de l’initiative demande d’une part d’assurer un nombre suffisant d’enseignants qualifiés et de spécialistes scolaires pour les élèves, et d’autre part, que ces professionnels soient affectés en fonction de leur formation et de leurs compétences.

Tout le monde parle de qualité, mais cette promesse est toujours absente de la Constitution cantonale, a poursuivi Stefan Wittwer. «La Constitution définit ce qui est important pour nous de manière permanente.» C’est pourquoi l’éducation doit y figurer.

Le Conseil d’Etat et le Grand Conseil ne voient pas les choses de cette manière. Tous deux rejettent l’initiative, considérant qu’il est erroné d’inscrire dans la Constitution des objectifs en matière de qualité de la formation et, ainsi, d’accorder à la formation un statut particulier par rapport aux autres tâches publiques.

En mars, le Grand Conseil s’est prononcé contre l’initiative par 85 voix contre 66 et 3 abstentions. Il n’a pas élaboré de contre-projet. Le peuple aura le dernier mot le 27 septembre.

Le comité pour le oui comprend différentes organisations ainsi que plus de 150 personnes du monde des affaires, de la société civile, de la politique, de la culture et du sport, ont souligné les initiants.