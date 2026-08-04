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Initiative sur la neutralité: le comité du oui lance sa campagne

Keystone-SDA

Les partisans de l'initiative sur la neutralité ont lancé mardi leur campagne. Selon eux, un oui le 27 septembre est urgent car la neutralité suisse est de plus en plus mise à mal et risque, à terme, de disparaître.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative demande d’inscrire dans la Constitution la neutralité armée perpétuelle et une large interdiction des sanctions. La neutralité a préservé la Suisse de la guerre et a permis le maintien de la paix, de la sécurité ainsi que de la prospérité, selon les initiants.

Les principaux instigateurs de l’initiative sont l’ancien conseiller fédéral UDC Christoph Blocher et le président de Pro Suisse Stephan Rietiker. L’UDC est le seul grand parti à soutenir ce texte.

Selon un sondage commandé par Tamedia et 20 Minuten, 54% des personnes interrogées rejettent le texte et 34% y sont favorables. Un autre sondage de YouGov Suisse a conclu que le texte obtiendrait 40% de oui contre 38% de non, avec 22% de personnes ne se prononçant pas encore.

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