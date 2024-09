Initiative sur la responsabilité environnementale: non du Parlement

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le Parlement ne veut rien savoir de l’initiative populaire des Jeunes Vert-e-s « pour la responsabilité environnementale ». Après le National, le Conseil des Etats a rejeté lundi le texte, au grand dam de la gauche. L’initiative nuirait à la prospérité de la Suisse.

L’initiative « Pour une économie responsable respectant les limites planétaires » exige que l’économie suisse, importations comprises, se réinsère dans les limites naturelles terrestres d’ici dix ans. Si elle était acceptée, la Suisse serait tenue de réduire fortement les atteintes à l’environnement causées par la consommation nationale.

Cette obligation s’appliquerait notamment au changement climatique, à la perte de la biodiversité, à la consommation d’eau, à l’utilisation du sol et aux apports d’azote et de phosphore. Pour la commission, Thierry Burkart (PLR/AG) a estimé que le délai de dix ans aurait de trop fortes conséquences économiques et sociétales.

La gauche a défendu le texte, ou voulait au moins un contre-projet qui ne contienne aucun délai de mise en œuvre contraignant. En vain.