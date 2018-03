L'Union démocratique du centre (UDC) se doutait que ses formulaires portaient un nombre élevé de fausses signatures, a indiqué Irène Schellenberg, porte-parole de l'UDC, confirmant une information parue dans l'hebdomadaire alémanique «SonntagsZeitung», ce dimanche. L'UDC redoute qu'un acte de sabotage se cache derrière cette affaire. Pour l'heure il n'existe aucun soupçon concret, a cependant expliqué Irène Schellenberger. Les formulaires incriminés proviennent de toute la Suisse alémanique. Le Ministère public de la Confédération (MPC) n'avait jusqu'ici pas été informé de ces falsifications, a indiqué dimanche à l'ATS Rolf Debrunner, du service de presse du Département de justice et police. Le MPC va cependant prendre l'affaire en main et procéder à des vérifications. On ignore encore s'il y aura poursuite pénale. Pourtant, celui qui ajoute des noms lors d'une récolte de signatures et influe ainsi sur son résultat est punissable, déclare dans la «SonntagsZeitung» le professeur de droit pénal Marcel Niggli. Irène Schellenberg, de son côté, explique que l'UDC pensait avoir récolté les 100 000 signatures nécessaires au dépôt des deux initiatives. Par conséquent, le parti n'a d'autre choix que de «remettre les gaz». La porte-parole n'a pas pu préciser combien cet effort supplémentaire allait coûter au parti. Son président Ueli Maurer estime dans la «Sonntagszeitung» que l'UDC devra débourser environ 10 000 francs de frais de port. Rappelons encore que pour l'initiative «contre les abus dans le droit d'asile», le délai échoit le 25 novembre. L'autre texte, sur l'affectation de l'or excédentaire de la BNS à l'AVS, devra être déposé d'ici le 10 janvier 2001. swissinfo avec les agences

Initiatives de l'UDC: 20 000 signatures non valables 09. juillet 2000 - 17:36 Quelque 20 000 signatures récoltées pour chacune des deux initiatives de l'UDC sur l'asile et le financement de l'AVS sont fausses. Le parti évoque la possibilité d'un sabotage. Le dossier est entre les mains du Ministère public de la Confédération. L'Union démocratique du centre (UDC) se doutait que ses formulaires portaient un nombre élevé de fausses signatures, a indiqué Irène Schellenberg, porte-parole de l'UDC, confirmant une information parue dans l'hebdomadaire alémanique «SonntagsZeitung», ce dimanche. L'UDC redoute qu'un acte de sabotage se cache derrière cette affaire. Pour l'heure il n'existe aucun soupçon concret, a cependant expliqué Irène Schellenberger. Les formulaires incriminés proviennent de toute la Suisse alémanique. Le Ministère public de la Confédération (MPC) n'avait jusqu'ici pas été informé de ces falsifications, a indiqué dimanche à l'ATS Rolf Debrunner, du service de presse du Département de justice et police. Le MPC va cependant prendre l'affaire en main et procéder à des vérifications. On ignore encore s'il y aura poursuite pénale. Pourtant, celui qui ajoute des noms lors d'une récolte de signatures et influe ainsi sur son résultat est punissable, déclare dans la «SonntagsZeitung» le professeur de droit pénal Marcel Niggli. Irène Schellenberg, de son côté, explique que l'UDC pensait avoir récolté les 100 000 signatures nécessaires au dépôt des deux initiatives. Par conséquent, le parti n'a d'autre choix que de «remettre les gaz». La porte-parole n'a pas pu préciser combien cet effort supplémentaire allait coûter au parti. Son président Ueli Maurer estime dans la «Sonntagszeitung» que l'UDC devra débourser environ 10 000 francs de frais de port. Rappelons encore que pour l'initiative «contre les abus dans le droit d'asile», le délai échoit le 25 novembre. L'autre texte, sur l'affectation de l'or excédentaire de la BNS à l'AVS, devra être déposé d'ici le 10 janvier 2001. swissinfo avec les agences