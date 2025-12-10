Initiatives pour la gratuité des crèches et du parascolaire valides

Keystone-SDA

A Genève, les initiatives constitutionnelles de l'Union populaire (LUP) demandant la gratuité des places de crèches et de la prise en charge par le parascolaire sont valides. Mais le Conseil d'Etat estime que leur mise en oeuvre va peser sur les finances publiques.

(Keystone-ATS) Le gouvernement estime que les mesures proposées par ces deux initiatives ne constituent pas une réponse adéquate, a-t-il indiqué mercredi à l’issue de sa séance hebdomadaire. Il invite dès lors le Grand Conseil à les refuser sans leur opposer de contreprojets.

L’initiative «Pour la gratuité des crèches» demande que les places en crèches soient gratuites et que leur nombre réponde aux besoins. Le Conseil d’Etat partage son objectif de renforcer l’accueil préscolaire pour améliorer la conciliation entre vies familiale et professionnelle et favoriser l’égalité des chances.

Alors que plus de 1200 places ont été créées par les communes depuis 2020, le coût de cette initiative pour les collectivités publiques risque toutefois de freiner fortement cette dynamique, estime le Conseil d’Etat. L’exécutif relève aussi que les tarifs des crèches sont avantageux à Genève comparés à ceux d’autres cantons.

Le Conseil d’Etat préconise aussi, pour des raisons de coût, le rejet de l’initiative «Pour la gratuité du parascolaire» qui demande un accueil à la journée continue et gratuit pour tous les élèves de l’école obligatoire. Actuellement, les élèves du primaire bénéficient d’un accueil parascolaire universel et sans condition, à des tarifs liés au revenu des parents, a rappelé l’exécutif.