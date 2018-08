Corippo, l'un des plus petits villages de Suisse, se compose principalement de maisons en pierre vides. Autrefois, plus de 300 personnes y vivaient. Aujourd'hui, il n'en reste que douze et presque tout le monde est à la retraite.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Un village suisse veut se transformer en hôtel 05. août 2018 - 13:00 Seuls douze habitants vivent actuellement dans le village de Corippo, dans la vallée de la Verzasca, au Tessin. Pour survivre, le village se transforme en un hôtel pour touristes à la recherche d'une expérience de vacances différente. Corippo, l'un des plus petits villages de Suisse, se compose principalement de maisons en pierre vides. Autrefois, plus de 300 personnes y vivaient. Aujourd'hui, il n'en reste que douze et presque tout le monde est à la retraite. Les derniers habitants veulent ramener leur village à la vie – du moins en été. La Fondation Corippo s'est donné pour tâche de faire revivre le village en tant que projet touristique. Fabio Giacomazzi, architecte de la fondation, a récemment présenté le concept: le restaurant du village deviendra la réception, la place du village le hall, les rues seront les couloirs et certaines des maisons seront les chambres, qui pourront être réservées à partir du été 2019. Environ 3,35 millions de francs suisses sont affectés à la première phase de construction. D'ici 2020, Corippo fera partie de la nouvelle municipalité de Verzasca, qui fusionnera sept villages et aura une population combinée d'environ 900 habitants.