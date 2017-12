Droits d’auteur

Une firme suisse crée un ordinateur en or Igor Petrov 23. novembre 2017 - 09:00 «Pensez-vous avoir déjà tout vu ce qui était possible de faire en matière d’ordinateurs?» C’est avec cette publicité que le vendeur de matériel électronique «Digitec» fait la promotion dans son catalogue d’un ordinateur en or. Le Prime Mini 3 Gold est vendu au prix de «seulement» un million de francs. Ce produit rare est fabriqué par la société d’informatique st-galloise «Prime Computer». Techniquement, il s’agit d’un mini PC standard fonctionnant sous Windows et embarquant notamment 32 gigas de RAM, un disque dur de 2000 Go et un processeur Intel-Core-i5. Ce qui est beaucoup moins courant, en revanche, c’est son boîtier. Ce dernier est fabriqué à partir de presque 7 kilos d’or 18 carats. Le client exigeant pourra encore personnaliser ce produit, par exemple en remplaçant le bouton de mise en marche par un diamant. Ces ordinateurs visent surtout la clientèle des pays du Golfe. La première édition est limitée à dix exemplaires. La moitié du prix de vente est reversé à des œuvres caritatives en Suisse.